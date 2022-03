In der Fußgängerzone : New Yorker in Kleve eröffnet in der kommenden Woche

Wird schon in einer Woche eröffnet: die Filiale von New Yorker in Kleve. RP-Foto: Krause Foto: Ludwig Krause

Kleve Kleves Einzelhandel bekommt Zuwachs: In einer Woche, am 10. März, eröffnet die Modekette New Yorker ihre Türen in der Klever Fußgängerzone. Was Kunden dann erwarten können.

Am kommenden Donnerstag soll es losgehen: Gegenüber des Sinn-Herrenhauses in der Herzogstraße bietet New Yorker im ehemaligen C&A-Geschäft auf 1300 Quadratmetern und zwei Etagen Mode für Männer und Frauen, wie es nun in einer Mitteilung heißt. Im Angebot sollen zahlreiche Eigenmarken und Accessoires sein. Zur Eröffnung will das Unternehmen die Kunden mit besonderen Rabattaktionen und Gutscheinen für die ersten 50 Besucher locken. Gefeiert wird die Eröffnung am kommenden Donnerstag ab 10 Uhr.