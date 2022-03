Junge Mode in der Fußgängerzone : New Yorker hat in Kleve eröffnet

Bei der Eröffnung der Filiale (von links): Petra Hendricks (WTM), Miriam Dzietko (Mitarbeiterin), Dirk Dittmann (Mitarbeiter), Wolfgang Gebing (Bürgermeister), Linda Oraca (Filialleiterin) und Charmaine Haswell (Wirtschaftsförderin). Foto: Markus van Offern (mvo)

KLEVE Auf zwei Etagen lädt das Bekleidungs-Haus in der ehemaligen Filiale von C&A zum Shoppen ein. Gerade bei jüngeren Menschen ist die Marke beliebt. Aktuell werden noch Mitarbeiter gesucht, auch Studierende sind gerne gesehen.

Die Schwanenstadt hat ein neues Modegeschäft. Die Kette New Yorker, nach eigenen Angaben mit 1150 Filialen und 21.000 Mitarbeitern in 46 Ländern vertreten, hat am Donnerstag ihr Kaufhaus in Kleve eröffnet. In der ehemaligen Filiale von C&A bietet New Yorker nun Oberbekleidung für Damen und Herren sowie Accessoires an.

An der Herzogstraße 25 bis 27 bildete sich am Donnerstagvormittag vor der Eröffnung um 10 Uhr eine Schlange meist junger Menschen. Vor allem bei ihnen ist die Mode von New Yorker, die sich eher im preiswerten Segment einordnet, beliebt. „Unsere Zielgruppe ist in einem Alter von zwölf bis 39 Jahren , sagt Mitarbeiterin Miriam Dzietko. Auf zwei Etagen bietet sich den Kunden auf insgesamt 1350 Quadratmetern Gelegenheit zum ausgiebigen Shoppen. Im Erdgeschoss findet sich Oberkleidung für Damen und Herren, das erste Obergeschoss bietet ausschließlich Damenmode. Auch Accessoires wie Geldbörsen, Käppis und Modeschmuck finden sich in der Klever Filiale, Schuhe gehören ebenso zum Angebot. Viele Kleidungsstücke zeichnen sich durch ins Auge stechende, bunte Farben aus. So heißt es zur Frühjahrskollektion unter anderem: „Hauptsache auffällig lautet die Devise! Die absolute Trendfarbe des Frühlings ist ein frisches Grün und findet sich auf nahezu jedem Artikel wieder.“

Das Angebot von New Yorker in Kleve umfasst Mode für junge Frauen und Männer sowie Accessoires. Foto: Markus van Offern (mvo)

Zum Hintergrund: Im Jahr 2011 hatte sich C&A in dem Gebäude in der Klever Unterstadt angesiedelt. Im Herbst 2021 schloss die C&A-Filiale in der Fußgängerzone allerdings ihre Türen. Der Schritt war im vergangenen Frühjahr angekündigt worden, die Entscheidung dazu sei in der Hauptzentrale des Konzerns in Düsseldorf gefallen, wie es seinerzeit hieß. Daraufhin machte sich der Eigentümer mit Unterstützung der städtischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WTM) auf die Suche nach einem Nachfolger. Dies hat nicht lange gedauert, denn schnell wurde man sich mit New Yorker einig. „Wir sind sehr froh, dass sich kein Leerstand ergeben hat“, sagt Kleves neue Wirtschaftsförderin und WTM-Chefin Chermaine Haswell. New Yorker passe gut nach Kleve und ergänze das vorhandene Modeangebot gut – in direkter Nachbarschaft befinden sich etwa die Modehäuser von Sinn, das Geschäft Alexander Herrenmoden und die große Galeria-Filiale. New Yorker führe ein großes Angebot „für junge und jung gebliebene Menschen“, so Haswell, das Unternehmen gehöre zu den großen Anbietern und sei „sehr beeindrukend“. Die Klever Filiale sei sowohl „funktionell“ als auch „hell eingerichtet und weitläufig“, wirke insgesamt ansprechend, so die neue Wirtschaftsförderin. Auch Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing stattete der neuen New Yorker-Filiale zur Eröffnung einen Besuch ab. „Uns freut es, dass mit New Yorker ein großes, internationales Unternehmen den Weg nach Kleve gefunden hat und damit bestätigt, dass Kleve ein attraktiver Standort für den Einzelhandel ist“, sagte er.