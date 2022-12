Kleve und Kevelaer New York Gospel Stars treten im Kreis Kleve auf

Nachdem die letzten beiden Tourneen wegen der Corona-Pandemie verschoben werden mussten, kommen die New York Gospel Stars 2022 und 2023 zurück auf Tour. Und das aus gutem Grund: Schließlich feiern sie ihr 15-jähriges Jubiläum. Und auch wenn die Zeiten mal schwerer sein mögen während einer weltweiten Pandemie: Nun ist es Zeit für „gute Nachrichten“, meinen die Veranstalter. Denn genau dafür stehe Gospel. Die New York Gospel Stars jedenfalls möchten ihr Jubiläum standesgemäß mit den Besuchern feiern und sie zum Jubeln, Mitsingen und Mittanzen bringen. Am 17. Dezember tritt die Gruppe um 20 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer auf. Am 22. Dezember ist sie in der Stadthalle Kleve zu sehen und zu hören.