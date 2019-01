Neujahrswanderung: Kranich für die Nachbarschaftsverbinder

Kranenburg Lokale Internetplattform als Grundlage gemeinsamer Interessen und des persönlichen Austausches im Rahmen der Neujahrswanderung in Kranenburg ausgezeichnet, Hemmschwelle für ältere Mitbürger wurde gesenkt

Unbestritten sei, so der Bürgermeister, dass das Internet sowohl Fluch als auch Segen sei, wobei der Segensanteil klar überwiege. Allerdings nur dann wenn der User, sprich Nutzer, das Internet für seine Zwecke zu nutzen versteht und die Gefahren zu vermeiden weiß. „Die Kommunikation zwischen den Bürgern unserer Gemeinde fand innerhalb der Ortschaften und Gruppen früher in der Kneipe beim sonntäglichen Frühschoppen oder im kleinen Dorfladen um die Ecke statt. Heute kann dazu das Internet genutzt werden, was zahlreiche lokale Facebook- oder Whats-App-Gruppen beweisen. Die lokale Vernetzung, das Zusammenbringen gemeinsamer Interessen und der persönliche Austausch sind die Grundlage einer lokalen und regionalen Internetplattform“, fuhr Steins fort. Da passte es gut das er zuvor auch darauf hingewiesen hatte, dass die gesamte Gemeinde mit dem Projekt: „Glasfaser-Breitband 2.0“ (rd. 4200 Haushalte) die Möglichkeit bekäme, sich das schnelle Internet über Glasfaser ins Haus zu holen. Daher werde es in diesem und im nächsten Jahr so gut wie keine Straße geben, die nicht von Straßenbauarbeiten zur Verlegung der Leerrohre betroffen sein würde, wobei die ersten Bauarbeiten voraussichtlich im Februar in der Ortschaft Nütterden starten, da die Glasfaser aus Richtung Kleve kommt. „Speziell auf die Ortschaften unserer Region bezieht sich das Netzwerk Mien Thuus, dass dem niederländischen Konzept Mijn Buurtje entlehnt wurde“, schlug der Bürgermeister den Bogen zu der Projektidee, die seit 2016 über die einfache Vernetzung hinausging. „MIENTHUUS“, sprich mein Zuhause, stelle hierbei als Projektziel in den Vordergrund.