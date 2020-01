Kleve : Neujahrsempfang: Grüne feiern die letzten vier Jahrzehnte

Kleve Viele Gäste waren der Einladung des Kreisverbands von Bündnis90/Die Grünen ins Museum Kurhaus gefolgt. Breite Zuversicht für Kommunalwahl.

Anlass zum Feiern gab es im Museum Kurhaus gleich in doppelter Hinsicht: Die Grünen starten ins neue Jahr, und sie gibt es jetzt seit vier Jahrzehnten. Mehr als hundert Gäste aus Politik und Gesellschaft waren der Einladung des Kreisverbands von Bündnis90/Die Grünen zum Neujahrsempfang gefolgt. Jessica Kruchem und Bruno Jöbkes, die beiden Sprecher der Kreisverbands, begrüßten die Anwesenden. Während Kruchem betonte, dass es „nun, da die Grünen erwachsen geworden sind, Zeit ist, Verantwortung zu übernehmen“, verkündete Jöbkes einen Anstieg der Mitgliederzahl in nur einem Jahr von 240 auf nunmehr 310.

Er blickte auf die Kommunalwahl im September dieses Jahres, für die er sehr zuversichtlich sei. Die Grünen sollten mit neuen Wohnraum- und Mobilitätskonzepten antreten, forderte Jöbkes. „Das Ziel für den Kreis Kleve muss sein: 100 Prozent erneuerbare Energien“, sagte der Grünen-Sprecher, der sich freute, dass die Grünen in allen Kommunen des Kreises Kleve antreten. Auch, dass es gelungenen sei, mit SPD und FDP in Peter Driessen einen gemeinsamen Landratskandidaten zu finden, sei eine gute Nachricht, so Jöbkes. Ansonsten gab es von den Grünen wenig Handfestes zur Kommunalwahl. So hält sich der Ortsverband Kleve immer noch die Frage offen, ob er einen eigenen Bürgermeister-Kandidaten präsentiert oder einen anderen unterstützt. „Dazu gibt es noch kein Votum. Ich hoffe, dass wir nach der Versammlung am 4. Februar mehr sagen können“, sagte, der frisch gewählte Klever Ortsverbandsvorsitzende Hannes Jaschinski auf Anfrage.