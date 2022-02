Neues Welcome Center im Kreis Kleve : Abrissarbeiten an der Nassauerallee haben begonnen

Der Kreis Kleve errichtet an der Nassauerallee ein nachhaltiges Gebäude für das Foyer der Ausländerbehörde, die Einbürgerungsstelle sowie das Kommunale Integrationszentrum. Voraussichtlich im März 2023 soll das neue Gebäude bezogen werden.

Das Abrissunternehmen ist angerückt. Vom ehemaligen Wohn- und Geschäftshaus an der Nassauerallee sind aktuell lediglich noch einige Grundmauern übrig geblieben. Die Fläche gegenüber dem Kreishaus wird für das neue Welcome-Center des Kreises Kleve geebnet. Im neuen Gebäude werden künftig das Foyer der Ausländerbehörde, die Einbürgerungsstelle sowie das Kommunale Integrationszentrum (KI) Kreis Kleve künftig gemeinsam untergebracht sein werden. „Die Besucher können sich auf kurze Wege, einen engen Austausch und viele Serviceangebote unter einem Dach freuen. So haben sie einen zentral gelegenen, modernen Anlaufpunkt für ihr Anliegen beim Kreis Kleve“, sagt Landrätin Silke Gorißen.

Die Aufgaben in diesem Themenfeld wachsen stetig an – und damit der benötigte Raum. Bislang war das KI in den vorhandenen Verwaltungsgebäuden untergebracht. Die Serviceangebote der Ausländerbehörde bietet der Kreis Kleve aktuell unter anderem auch behelfsmäßig in Bürocontainern im Umfeld des Kreishauses an. Die „verstreute“ Betreuung wird nun zusammengeführt.