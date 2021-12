Neues Verkehrsdisplay in Materborn : Wie Autofahrer auf der Dorfstraße gebremst werden sollen

Kindergartenkinder mit Jennifer Hommers und Birgit Unkrig, Wolfgang Gebing, Pascal Dammers, Peter Baumgarten und Falk Neutzer. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve-Materborn Immer wieder fahren Autofahrer auf der Dorfstraße in Materborn schneller als die erlaubten 50 km/h. Daran soll sie nun ein Verkehrsdisplay erinnern. Das kann in eine Richtung Geschwindigkeit messen – und den Verkehr in beide Richtungen zählen.