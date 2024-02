Neues Theater in Kleve Im dunklen Wald der vielen Wahrheiten

„GehtSoTheater!?“ heißt ein neues Klever Theaterensemble aus sechs Menschen, die bereits seit mehreren Jahren die Leidenschaft für Bühne und Schauspiel umtreibt. Nachdem sie zunächst nur in privaten Wohnzimmern Aufführungen hatten, wagten sie nun den Schritt in die Öffentlichkeit, gründeten ein eigenes Theater und feierten Premiere mit dem Stück „Tief in einem dunklen Wald“ des amerikanischen Dramatikers Neil LaBute. Im eigens eingerichteten Theaterraum im Kellener Hof ten Berge gab es 35 Zuschauerplätze, die alle besetzt waren. Das Zwei-Personen-Stück spielt in einer Hütte im Wald.