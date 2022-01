Kavarinerstraße : Neues Testzentrum in der Klever Innenstadt

Neues Testzentrum in der Klever Innenstadt

Kleve In Kleves Fußgängerzone hat ein neues Corona-Testzentrum eröffne. Das neue Testzentrum darf auch PCR-Abstriche durchführen. Geöffnet ist es an sieben Tagen die Woche.

Ein neues Testzentrum in der Klever Fußgängerzone befindet sich mittig in der Kavarinerstraße 15, in direkter Sichtweite des Rathauses. Sem Klunder (28) und Tim Verfondern (46) haben auf die steigende Anzahl Schnelltests und PCR-Abstriche reagiert und eröffnen das Testzentrum namens Klever-Testen.de.