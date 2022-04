Nach über 20 Jahren : Neues System für Kleves Stadtbücherei kommt

Kleve Die Stadtbücherei Kleve wird im Mai 2022 ein neues Katalog- und Ausleihsystem bekommen. Nach über 20 Jahren darf dann das Vorgängersystem in den Ruhestand treten.

In dieser Zeit werden die nötigen Schulungen der Mitarbeitenden für das neue System und die technischen Umstellungen im KRZN vorgenommen. Insbesondere für die technische Seite ist es erforderlich, dass der Ausleihbetrieb ruht. In der Schließzeit werden keine Rückgabetermine liegen und die Online-Angebote wie etwa die Onleihe werden weiterhin zugänglich sein.

Mit dem neuen Katalog- und Ausleihsystem wird die Stadtbücherei Kleve mit einer in verschiedenen Großstädten bewährten Softwarelösung arbeiten, die auch in Zukunft für neue Herausforderungen weiterentwickelt werden wird. „Das Auffälligste für unsere Kunden wird der neue Webauftritt des Online-Katalogs sein“, sagt Jens Neumann, Leiter der Stadtbücherei Kleve. Die Umstellung in den Bibliotheken des KRZN-Gebietes wurden im Herbst 2021 begonnen, 2023 werden dann alle Bibliotheken im KRZN-Verbund auf das neue Katalog- und Ausleihsystem umgestellt sein.