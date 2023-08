Gastronomiemeile wächst Neues Restaurant an der Klever Hoffmannallee

Vier Wochen war es geschlossen. Ab Freitag, 1. September, 16 Uhr, werden in dem Restaurant an der Hoffmannallee 67 wieder die Türen öffnen. So steht es an der Scheibe vor dem Haus. Sie trennt die Außengastronomie von dem Fußgängerweg ab. Das Lokal hat mittlerweile eine bewegte Geschichte hinter sich. Bekannt wurde es unter dem Namen „Sisi“. Dann hieß es „Pizzeria Ekin“, bevor daraus das „Antalya Schnellrestaurant“ wurde. Ab Freitag trägt es den Namen „Napoli“. Dabei wird das Angebot weit über die klassische italienische Küche hinausgehen, die der Name zunächst vermuten lässt. Neben Pizza und Pasta verspricht der Besitzer des Hauses, Zeydan Zengin (40), auch Döner-Gerichte. Currywurst, Pommes, Bami, Kipcorn – eigentlich alles, was im weiteren Verlauf der Hoffmannallee ebenfalls zu haben ist, gehört hier zum Angebot. Der Preis für den Klassiker, eine Pizza Margherita, beträgt 6,50 Euro.