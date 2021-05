Neues Projekt : Rückkehr in den Beruf – mitten in der Pandemie

Rückkehr in den Beruf – mitten in der Pandemie

KREIS KLEVE Im Projekt Perspektive Wiedereinstieg Niederrhein (PWE) können Frauen und Männer ihren beruflichen Wiedereinstieg nach Phasen von Kinderbetreuung und Pflege in einem sechsmonatigen, kostenfreien Coaching begleitet lassen.

(RP) Online eingearbeitet werden, sich mit den Kollegen größtenteils nur digital austauschen und den Arbeitsalltag im Homeoffice gestalten: So ist es Christina van Holt im letzten Jahr ergangen. Sie hat trotz aller Einschränkungen durch die Corona-Pandemie den beruflichen Wiedereinstieg nach einer familienbedingten Erwerbspause gemeistert. Seit August arbeitet sie als Start-up Scout im Projekt „StartGlocal“ an der Hochschule Rhein-Waal und unterstützt Unternehmensgründungen an der Fakultät Gesellschaft und Ökonomie. Christina van Holt ist unter anderem dafür zuständig, das Projekt an der Fakultät bekannt zu machen und Beratungsgespräche mit Gründungsinteressierten zu führen.