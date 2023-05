Mitten in der Stadt Das ist das neue Pfarrheim in Kleve

Die Klever Kirche hat ein neues Pfarrzentrum. Ein Zentrum mit Räumen, die alle in der Pfarre St.-Mariä-Himmelfahrt zusammengeschlossenen ehemaligen Pfarrgemeinden nutzen können - und das in der Mitte Kleves. In einem stadtbildprägenden Bau-Ensemble von Pfarrzentrum und Pfarrhaus, den das Aachener Planungsbüro Hahn-Helten-Architekten nach einem Wettbewerb geschickt zwischen Kapitelstraße und Von-Galen-Straße setzte und der all das erfüllt, was das Architektenteam damals nach dem Wettbewerb zusammen mit Propst Johannes Mecking vorstellte.