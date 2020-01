Genuss II : Lücke auf Speisekarten geschlossen

Kleve 30 vegane Gerichte bietet das Restaurant Pesami an. Samstag ist offizielle Eröffnung.

Es besitzt ein Alleinstellungsmerkmal in Kleve: Das Restaurant Pesami an der Klever Hafenstraße 2 hat eine Speisekarte, auf der mehr als 30 vegane Gerichte stehen. Doch muss hier trotzdem kein Gast auf etwas verzichten. Auch Speisen, die tierischen Ursprungs sind, werden angeboten.

Betrieben wird das Lokal von Selda (45) und Sirin (42) Kohlheim, die in Emmerich zu Hause sind. „Mein Mann führte früher eine Pizzeria. Wir wollten einfach etwas anderes probieren. Dabei sind wir auf die Idee mit den veganen Speisen gekommen“, sagt Selda Kohlheim. Das Restaurant liegt nicht zufällig in der Nähe der Hochschule. Seit drei Wochen habe man nun geöffnet, in denen seien viele Studenten gekommen, so Sirin Kohlheim. Samstag öffnet Pesami offiziell. Dann wird es 20 Prozent auf alle Speisen und Getränke geben.