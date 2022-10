Pläne vorgestellt : Neues Familienzentrum entsteht in Appeldorn

Neues Familienzentrum entsteht in Appeldorn

Kalkar-Appeldorn Der katholische Kindergarten St. Lambertus in Kalkar-Appeldorn hat bereits im Sommer den Zuschlag für ein Familienzentrum erhalten. Der Weg zu einem Familienzentrum ist frei, das Zertifizierungsverfahren hat schon begonnen.

Familienzentren unterstützen Eltern bei der Erziehung und im Alltag durch zum Beispiel Beratungsangebote. In Kalkar gibt es bereits zwei Familienzentren und mit St. Lambertus in Appeldorn kommt nun ein erstes Familienzentrum aus dem Verbund der katholischen Kindergärten Kalkar hinzu.

Ziel eines Familienzentrum ist es, bedarfsgerechte Angebote zur frühzeitigen Förderung und Unterstützung von Kindern und Familien in den unterschiedlichen Lebenslagen und mit unterschiedlichen Bedürfnissen bereitzustellen. Dabei entstehen auch Kooperationsvereinbarungen mit verschiedenen Einrichtungen zum Beispiel mit der Caritas und den Familienbildungsstätten. Die Angebote sollen für Familien aus dem Umfeld niederschwellig sein, so dass diese alle Familien vor Ort in Anspruch nehmen können