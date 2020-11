Kleve : Neue Cellina-Ausgabe erscheint im November

Kleve Heft Nummer 68 bietet Heimatgeschichten aus Kleve auf 28 Seiten. Unter anderem geht es um 75 Jahre Kriegsende, aber auch um „Hermannia“ Kellen.

(RP) Die 68. Ausgabe der Cellina-Zeitschrift liegt vor und kann ab dem 14. November in den Geschäften in Kellen und im Klever Buchhandel wie im Lotto-Toto Geschäft an der Münze zum üblichen Preis von vier Euro gekauft werden. In der neuen Ausgabe sind die Themen dabei breit gestreut.

75 Jahre nach Kriegsende erinnert Herbert Drießen an die Evakuierungen in Kellen und Kleve und nennt diesen Artikel „Ungewollte Reisen“. Die schon in der vergangenen Ausgabe begonnene Serie „Kindheiten“ hat Jürgen Bleisteiner fortgesetzt mit drei weiteren Beispielen aus den 1930er und 40er Jahren. Bleisteiner lässt vor dem Hintergrund, dass die Auferstehungskirche am 27. Dezember entwidmet wird, sieben Personen zu Wort kommen, die in besonders emotionaler Weise ihre Erinnerungen an die Kirche erzählen: „Für Kellen geht ein Zentrum religiösen Daseins, ein Stück Heimat mitten im Herzen von Kellen verloren“, heißt es in der Einleitung.