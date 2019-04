Till-Moyland : Ortsfamilienbuch der Kirche in Moyland

Bedburg-Hau-Moyland Ortsfamilienbuch der Pfarrgemeinde Till-Moyland ist jetzt erschienen. Geschrieben hat es Familienforscher Martin Wennekers.

Grundlage für dieses Familienbuch waren die Kirchenbücher der Evangelischen Gemeinde in Moyland, die durch und von Jakob Imig wiederhergestellt und bearbeitet wurden. Die Kirchenbücher umfassen den Zeitraum 1696 – 1899. Die Originale der Kirchenbücher existieren nicht mehr. Schon bei dem ältesten Kirchenbuch handelte es sich nicht mehr um das ursprüngliche, da mit der französischen Fremdherrschaft in der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert die Kirchenbücher zur Anfertigung der Kontributions- und Aushebungslisten eingezogen wurden.

Vor der Herausgabe der Moyländer Kirchenbücher soll der damaliger Pfarrer nach dem Diktat seiner Tochter für die Gemeinde Moyland eine Abschrift angefertigt haben, die seitdem an die Stelle des Originals getreten ist. Obwohl dieses nicht mehr eindeutig belegbar ist, spricht doch die Einheitlichkeit der Handschrift dafür, dass kein Zweifel an der Richtigkeit der Überlieferung besteht.

Diese Abschriften wurden - nicht nur für Moyland - von Jakob Imig nochmals bearbeitet und abgeschrieben und überstanden den 2. Weltkrieg. Alles andere an Unterlagen wurde durch den Krieg vernichtet, so dass dieses wohl die einzigen verbliebenen Quellen sind.

Herausgekommen ist ein Buch, mit dem sich der Leser auf eine spannende Reise in die Vergangenheit machen kann und dabei sicherlich auf Familienangehörige trifft, die in grauer Vorzeit schon in der evangelischen Gemeinde in Moyland lebten oder die durch die Besiedelung der Pfälzer Auswanderer sich am Niederrhein niedergelassen hatten.