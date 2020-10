Kostenpflichtiger Inhalt: Kleverin veröffentlicht Buch : Spitze Zungen aus dem Mittelalter

Judith Keßler mit dem Buch, das von ihr mitherausgegeben wurde. Rp-Foto: MVO Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Kleverin Judith Keßler ist eigentlich Lehrerin am Konrad-Adenauer-Gymnasium. Nun hat sie aber ein Buch herausgegeben, das sich mit Dichtkunst im Mittelalter beschäftigt. Wie es dazu kam – und was sie am Thema fasziniert.