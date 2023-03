Feier im Dorf Neueröffnung des Marktplatzes in Grieth am Samstag

Für besonders rege und manchmal emotional geführte Diskussionen sorgte dabei die Entfernung der massiven Bedachung des Brunnens, die den Platz heller und freundlicher wirken lassen soll. Einen Eindruck vom Ergebnis kann man sich am Samstag, 25. März, ab 15 Uhr verschaffen, wenn die Bürgermeisterin von Kalkar, Britta Schulz, den Marktplatz für die Nutzung freigeben wird. Gemeinsam mit dem Team des Griether Hanselädchens hat die Stadt Kalkar hierfür ein Programm auf die Beine gestellt: Nach der Rede der Bürgermeisterin will zunächst der Shanty-Chor „Die Hanseaten Grieth“ für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen. Am Abend spielt dann die Coverband „Fake“ aus Krefeld. Vielleicht versöhnen sich dabei ja die Gegner und Anhänger des Brunnendaches wieder ein Stück weit.