JVA : Neuer Verwaltungschef in der Justizvollzugsanstalt Kleve

Kleve Ralf Schlichtenbrede (56) ist neuer ständiger Vertreter des Anstaltsleiters in der JVA Kleve.

Schlichtenbrede ist Vollzugsfachmann und begann 1986 seine Laufbahn in der Justiz. Zunächst im allgemeinen Vollzugsdienst in der JVA Geldern. 1993 wechselte er in den gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienst und begann sein Studium an der Fachhochschule für Rechtspflege in Bad Münstereifel. 1996 schloss er dieses als Diplom-Verwaltungswirt ab.