Bas Hulshof Das ist der neue Streetworker in Kalkar

Er hatte um genügend Zeit fürs Gespräch gebeten. Denn wenn sich Bas Hulshof in seinem Büro an der Gocher Straße 21 in Altkalkar aufhält, muss jederzeit mit „Störung“ gerechnet werden. Das ist schließlich die Aufgabe des neuen Streetworkers in Kalkar: ansprechbar zu sein in allen erdenklichen Fragen und von allen möglichen Menschen. Es sind nicht einmal nur Jugendliche, die sich von ihm Unterstützung erhoffen, auch Migranten fortgeschrittenen Alters schätzen offenbar die fast immer offene Tür. So kommt jemand rein, der gerade seine Arbeitsstelle verloren hat, ein anderer braucht Hilfe, um aus einem teuren Sportstudio-Vertrag heraus zu kommen, eine Frau bringt einen Teller warmes Mittagessen vorbei. Bas Hulshof freut sich: Er ist angekommen in seinem neuen Job und hat sich schon viele Freunde gemacht.