Vorverkauf startet Neuer Standort und weniger Termine für das Klever Oktoberfest

Ein paar Änderungen wird es in diesem Jahr geben. Erstens: Das Klever Oktoberfest wird nur an zwei Veranstaltungstagen stattfinden – am Freitag, 27. September 2024, und am darauffolgenden Samstag, 28. September 2024. „Wir haben uns dazu entschlossen, das Oktoberfest in Kleve in diesem Jahr nur noch an einem Wochenende zu veranstalten, nicht mehr an zwei Wochenenden wie zuletzt. Der Grund ist, dass die Tickets für die Freitagstermine teilweise liegengeblieben sind. Ein halbvolles Zeilt ist für uns als Veranstalter aber nicht rentabel und für die Besucher ist es auch nicht so schön“, begründet Nathalie Karnau von Kle-Event die Entscheidung.