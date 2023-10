Was sind schon fünf Billionen? Neuer Stadtarchiv-Podcast – Das Krisenjahr 1923 in Kleve

In drei kompakten Folgen von 15 bis 20 Minuten Länge werden die Entwicklungen in Kleve vorgestellt. Eine Welle von Verhaftungen erschütterte in den ersten Monaten des Jahres 1923 die Handlungsfähigkeit der Stadtverordneten. In der ersten Folge erinnert der damalige Bürgermeister Heinrich Wulff an diese Ereignisse.