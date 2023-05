Neueröffnung in der Unterstadt Das bietet der neue Spielzeugladen an der Herzogstraße in Kleve

Was in Goch funktioniert, sollte doch auch in Kleve Erfolg haben. Das hofft zumindest Anabel Osterkamp. Die 27-Jährige hat kürzlich an der Herzogstraße ihren Spielzeugladen „Bellas Wunderwelt“ eröffnet. Es handelt sich um eine Verbundpartnerschaft mit dem „LadenLokal.Shop“ von Sebastian Wessels in der Gocher Fußgängerzone.