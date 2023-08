Das dorf feiert Neuer König und Kirmes in Huisberden

Neue Prinzessin wird Jana Baumann. Ab Freitag, 1. September, geht die Kirmes um 18 Uhr mit einer Kinderdisco und ab 20 Uhr mit der Kirmes-Disco der Jungschützen und DJ-Team „BPM“, los. Am Samstag, 2. September, um 14.30 Uhr gibt es ein Kinderfest und Kaffee und Kuchen. Die Feuerwehren der Gemeinde Bedburg-Hau treten um 18.30 Uhr zum Umzug an und feiern anschließend im Festzelt. Ab 21 Uhr heißt es dann „Huisberden tanzt“ mit dem DJ-Team „BPM“. Schon um 10 Uhr geht es am Sonntag, 3. September, mit einem Festhochamt. Es folgt der Kirmesfrühschoppen und um 18 Uhr das Antreten an der Alten Schule zum Schützenumzug mit Fahnenschwenken. Auf dem Krönungsball werden Dirk Hünting und seine Freundin Alexandra Wrede feierlich als neues Königspaar sowie Jana Baumann als neue Prinzessin inthronisiert. An diesem Abend hat dann auch die Band „Casa Novas“ ihren ersten von zwei Auftritten im Festzelt. Der Kirmesausklang wird am Montagabend mit dem traditionellen Erntedankfest der Ortsbauernschaften Huisberden, Emmericher-Eyland und Bylerward sein. Höhepunkt die große Verlosung und die Erstürmung der Kirmespuppe unter dem Dach des Festzeltes.