Neuer Imbiss in Kleve Zum Auftakt gab’s 1-Euro-Döner im „Pizza-Haus“

Kleve · In der Klever Innenstadt hat am Mittwochmittag ein neues Lokal aufgemacht. Zum Eröffnungstag gab es eine Sonderaktion: Döner für 1 Euro. Das zog auch einige neugierige Passanten an. Faris Mohammad erfüllt sich seinen Traum.

10.07.2024 , 18:34 Uhr

Firas Mohammad und seine Freunde hatten am Eröffnungstag des Schnellimbisses alle Hände voll zu tun. Foto: Alina Hüsemann

Vor der offiziellen Eröffnung in der Hoffmannallee 12, warten schon einige hungrige Gäste. Ehemals war hier das „Chicken House Kleve“ untergebracht, nun ist es Firas Mohammads „Pizza Haus“. Nach einer Neueröffnung weist zunächst nicht viel hin: Rosafarbene Luftballons hängen hinter der Glasfront, statt davor, aber ein neuer Name und neues Logo zieren sie, dazu steht eine überschaubare Menschenschlange vor der Tür. Eine eine Gruppe Jungs sitzt auf der Eingangstreppe. Sie können es scheinbar kaum noch abwarten. „Noch zehn Minuten“, sagt einer und klatscht in die Hände. Andere Passanten schauen derweil neugierig, bevor sie sich eventuell anstellen. Um Punkt 12 Uhr öffnet der 37-jährige Besitzer die Tür. Alle sollen zunächst geordnet und einzeln nacheinander reinkommen. Zur Eröffnung gab es pro Person einen Döner für einen Euro. Als die ersten Kinder mit dem in Alufolie umwickelten Döner herauskommen, sagt eine Dame: „Der sieht nicht schlecht aus.“ Genüsslich beißen die Kids in die Fleischtasche. Firas Mohammad macht sich mit seinem ersten eigenen Lokal selbstständig. Vor zehn Jahren kam er aus Syrien nach Deutschland – erst nach Düsseldorf, wo er eine Ausbildung zum Pizzabäcker machte und Deutsch lernte, dann ging es nach Emmerich und nun nach Kleve. „Pizza ist meine eigentliche Arbeit. Daher auch der Name“, sagt Mohammad. Er will sich mit seinem Restaurant auf Pizza fokussieren, nebenbei stehen dann noch Döner, Burger und Pommes auf der Karte. Aber warum Döner statt Pizza am Eröffnungstag? „Heute gibt es Döner für einen Euro. Die Leute sollen erst einmal hereinkommen und probieren.“ Immer wieder wird ein Döner nach dem anderen zubereitet und über die Theke gereicht. Auch wenn jemand kein Geld dabei hat, konnte man am Mittwoch einen Döner umsonst bekommen. Viele sagten beim Verlassen des Imbisses dem Besitzer: „Viel Erfolg“. Firas Mohammad hat noch einen Mitarbeiter. Am Eröffnungstag bekam der Chef allerdings zusätzliche Unterstützung von Freunden, und sie arbeiteten zu viert hinter der Theke. Ab nächster Woche will Mohammad auch einen Lieferservice anbieten. Ganz vollendet sind die Arbeiten im „Pizza Haus“ noch nicht. So beklebte jemand während der Bestellungen die erste der zwei Theken mit Folien des neuen Logos. Firas Mohammad ist davon überzeugt, dass sein Angebot – vor allem seine Pizza – in Kleve „ganz anders“ sei. Sein Geheimnis will er nicht verraten. Er fühlte sich sehr glücklich über seine Neueröffnung. „Ich habe etwas geschafft“, sagt er. Der Gedanke dahinter: Es soll die Zukunft seiner Familie sein.

(alh)