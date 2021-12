Mit Elektroladesäulen : Neuer „Park & Ride“-Parkplatz am Bahnhof in Bedburg-Hau

Neuer „Park & Ride“-Parkplatz am Bahnhof in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Der Bahnhof in Bedburg-Hau bekommt einen neuen „Park & Ride“-Parkplatz. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig entschieden.

Laut Plänen soll der Parkplatz an der Saalstraße in unmittelbarer Nähe zum Bahnsteig Raum für knapp 60 Fahrzeuge bieten, vier E-Autos können an zwei Ladesäulen während der Parkzeit aufgeladen werden. Für das Vorhaben liegt der Gemeinde ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 90 Prozent der förderfähigen Gesamtsumme vor.