Neuer Opel-Händler : Maibom expandiert in Bedburg-Hau

Die ersten gelben Opel-Fahnen wehen bereits. Am Citroen-Standort in Bedburg-Hau verkauft Maibom seit Anfang des Monats auch Opel-Modelle. Ihren Hauptsitz hat die Gruppe in Wesel. Foto: Maibom

Bedburg-Hau Der Autohändler bietet seit Anfang April an der Bedburger Weide auch Fahrzeuge der Marke Opel an. 25 Mitarbeiter sind damit in Bedburg-Hau beschäftigt. In die Zukunft schaut Maibom optimistisch – trotz schwieriger Umstände.

Die Maibom-Gruppe, die im Kreis Kleve bereits Autohäuser der Marken Skoda, Citroen und Peugeot an Standorten in Bedburg-Hau, Kevelaer und Geldern betreibt, ist auf Expansionskurs. „Seit Anfang April sind wir in unserem Citroen-Autohaus an der Bedburger Weide auch Opel-Händler“, sagt Wolfgang Maibom. Nachdem das Opel-Haus Wemmer & Janssen in Kalkar Mitte vergangenen Jahres geschlossen wurde, sei man damit bis Bocholt, Wesel und Moers der einzige Opel-Händler am unteren Niederrhein, wie es von Maibom heißt.

Die ersten gelben Flaggen wehen schon vor dem Autohaus, weitere Veränderungen an dem Citroen-Standort stehen noch an: „Wir werden einen mittleren sechsstelligen Betrag investieren müssen. In neue Fliesen in der Verkaufshalle, neue Möbel und ein neues Erscheinungsbild der Fassade“, sagt Maibom. Das sind eben die Vorgaben des Mutter-Konzerns Stellantis, zu dem die frühere PSA-Gruppe mit seinen französischen Marken gehört – und eben Opel.

Info 125 Mitarbeiter sind insgesamt beschäftigt Geschichte 1963 in Wesel als Tankstelle gegründet, hatte Maibom 1972 mit Hauptsitz in Wesel ein Autohaus in Materborn eröffnet. 2004 zog der Citroen-Autohändler an die Bedburger Weide (B57) in Qualburg, 2011 folgte gleich nebenan ein neuer Peugeot-Standort. Mitarbeiter Die Gruppe beschäftigt 125 Mitarbeiter inklusive der übernommenen Beschäftigen von Wemmer & Janssen. In den beiden Autohäusern in Bedburg-Hau gibt es jetzt insgesamt 25 Mitarbeiter.

Investieren muss man bei Maibom jetzt auch in neues Spezial-Werkzeug, unter anderem für die E-Fahrzeuge der Marke. „Ab 2030 will Stellantis ja keine Fahrzeuge mehr mit Verbrennungs-Motoren verkaufen“, sagt Wolfgang Maibom. Damit würden dann auch viele Maibom-Autohäuser CO 2 -frei werden. Das müsse man übrigens selbst stemmen – ohne Finanzhilfe von Stellantis.

Dazu gehöre, dass spätestens im kommenden Jahr beide Autohäuser in Bedburg-Hau mit Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern ausgerüstet werden. „Wenn wir nur noch E-Fahrzeuge verkaufen, brauchen wir auch selbst den Strom“, sagt der Unternehmer. Die E-Fahrzeuge machten schon heute gut 30 Prozent der Verkaufszahlen aus.

„Aus der Opel-Zentrale in Rüsselsheim sind wir Mitte vergangenen Jahres gefragt worden, ob wir Interesse hätten, hier Opel-Händler zu werden“, sagt der 55-jährige Maibom, der das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Wesel gemeinsam mit seinem Bruder Hans-Jürgen in der zweiten Generation führt. „Die Chance haben wir wahrgenommen. Trotz eines schwierigen Umfelds wegen der immer noch andauernden Corona-Zeit“, sagt er. Das dazu noch der Ukraine-Krieg kommen würde, hätte keiner ahnen können.