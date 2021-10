Neuer Name fürs Ortsschild : Ortsteil Kranenburg ist bald „Kreuzwallfahrtsort“

Kranenburg Auf den gelben Ortstafeln von Kranenburg soll künftig als Ergänzung die Bezeichnung „Kreuzwallfahrtsort“ stehen. Die entsprechende Änderung wird im Rahmen der Neufassung der Hauptsatzung vorgenommen.

Hintergrund des neuen Beinamens ist die Kreuzlegende in Kranenburg. Demnach soll ein Hirte zu Ostern eine Hostie in einen Baum im Reichswald fallen gelassen haben; bei der Fällung dieses Baumes sei dann Jahre später eine Christusfigur gefunden und in der Kirche von Kranenburg aufgestellt worden. Historisch nachweisbar ist die Kreuzverehrung in Kranenburg seit dem Ende des 14. Jahrhunderts. Die Kreuzprozession findet am ersten Sonntag nach Kreuzerhöhung (14. September) statt.