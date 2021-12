Kuypers-Nachfolger gesucht : Neuer Kreiswirtschaftsförderer soll im September anfangen

Das Team der Kreiswirtschaftsförderung sucht einen neuen Geschäftsführer. Foto: Wifö Kreis Kleve

Kreis Kleve Die Suche nach dem Nachfolger von Kreiswirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers hat offiziell begonnen. Die Kandidaten haben bis Januar Zeit, sich in Stellung zu bringen. Was sie laut Stellenausschreibung mitbringen müssen - und was ihre Aufgaben sein sollen.