Im Ortskern Neuer Getränkemarkt soll nach Kranenburg kommen

Wenn es der Großen Straße in Kranenburg an etwas nicht mangelt, dann sind es Leerstände. Die Chance, zumindest an einer Stelle wieder ein Schaufenster mit Leben zu füllen, hat die Politik genutzt. Ort ist das Haus Große Straße 16-18. Das Gebäude ist Teil des Denkmalbereichs im historischen Ortskern. Hier war einst der Kodi-Markt untergebracht, der sich Richtung Einkaufszentrum „Großen Haag“ verabschiedet hat. Ein Investor will nun einen Getränkehandel eröffnen. Nach Informationen unserer Redaktion ist es der „Spar“-Markt, der jetzt noch am Elsendeich eine Filiale besitzt. In einigen Wochen wird hier die Abrissbirne Platz für das neue Wohngebiet Waldstraßen-Quartier schaffen. Ob sich der Handel mit Getränken in Kranenburg an mehreren Stellen lohnt, dürfte der potenzielle Mieter des Objekts an der Großen Straße ausreichend geprüft haben.