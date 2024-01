Trotz Regen-Sommer Neuer Besucherrekord im Klever Tiergarten

Doch auf dem Erfolg möchte sich der Tiergarten Kleve auch im Jahr 2024 nicht ausruhen: Bereits im März soll die neue begehbare Präriehundanlage eröffnen. Und auch in den bestehenden Anlagen tut sich etwas: Mit Jungtieren bei Lisztaffen, Lama und Alpaka gibt es auch derzeit schon tierisch viel zu sehen. Der Tiergarten wird auch auf andere Art Zuwachs bekommen: Gleich mehrere neue Tierarten sollen im Laufe des Jahres Einzug in den Familienzoo am Niederrhein erhalten. Es bleibt also spannend im Tiergarten Kleve, der auch im Winter täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet ist.