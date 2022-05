Berufskolleg Kleve : Fachkräfte Küche als neuer Ausbildungsberuf

Kreis Kleve Das Berufskolleg Kleve plant, zum nächsten Schuljahr die neue Ausbildung anzubieten. Die Schüler profitieren von neu hergerichteten Lehrküchen.

Arbeiten in der Gastronomie ist körperlich anstrengend und erfolgt oft abends und am Wochenende. Der Nachwuchs vor allem im Berufsfeld der Küche ist in den letzten Jahren daher stark zurückgegangen. Um den Beruf für Jugendliche attraktiver werden zu lassen, wird er jetzt landesweit umstrukturiert und die Gehälter angehoben. Ab dem neuen Ausbildungsjahr steigen die Ausbildungsvergütungen im 1. Jahr um 250 auf 1000 Euro; ein Berufseinsteiger verdient ab diesem Jahr 2356 Euro im Monat.