Europa-Radbahn Neue Route zum Einkaufszentrum

Die Europa-Radbahn gehört wohl zu den attraktivsten Strecken am unteren Niederrhein. Und das nicht nur bei Gästen, die erstmals die 23,5 Kilometer lange Strecke von Kleve bis Nimwegen fahren. Auch für Bürger, deren Ortschaften nahe der Fahrbahn liegen, hat die Tour entlang der einst genutzten Zuggleise nichts an Reiz verloren. Die Kranenburger Politik hatte Anfang 2022 ein Verfahren gestartet, um die hochfrequentierte Strecke besser an das Einkaufszentrum am „Großen Haag“ anzubinden. Man will die Radfahrer nicht mehr nur an Kranenburg vorbeirollen lassen. Sie sollen bequemer, einfacher und sicherer die Ansammlung der Geschäfte erreichen können. Gleiches gilt für Fußgänger. Das Planungsbüro AB Stadtverkehr hat jetzt eine Ausarbeitung vorgelegt. Sie wird Donnerstag im Ausschuss für Planung und Umwelt vorgestellt.