Tichelpark Kino : Neue Veranstaltungsreihe: „Movie & More“

Präsentieren die neue Veranstaltungsreihe Kino & More (von links): Katja Meenen, Corinna Evers, Karsten Gotthardt und Reinhard Berens. Foto: Marc Cattelaens

Kleve Im Klever Tichelpark-Kino gibt’s am 26. September eine Premiere: Unternehmer treffen Film-Begeisterte.

Das Kleve Kino geht neue Wege. „Wir wollen mehr sein als nur eine Fimabspielstätte“, sagt Betreiber Reinhard Berens. Also ist er auf Katja Meenen und Corinna Evers vom Magazin „Trendguide Niederrhein“ zu gegangen, um eine Kooperation auszuloten. Herausgekommen ist das Format „Movie & More“, das am Donnerstag, 26. September, Premiere feiert und vierteljährlich stattfinden soll.

Das Konzept: Die Gäste kommen an den Abenden jeweils in den Genuss einer Film-Premiere. Bevor der Film startet, präsentieren sich Unternehmen aus der Region den Besuchern im Kino-Foyer. Die Gäste haben Möglichkeit an den Ständen der acht bis neun Partner Kleinigkeiten zu shoppen, sie erhalten aber auch kostenlose Häppchen und Getränke wie ein Glas Sekt oder Wein und – das ist eine Vorgabe der Veranstalter – kleine Werbegeschenke der Partner.

Nach dem „get together“ im Foyer geht’s ins Kino 1 zum Film. Gezeigt wird bei der Auftaktveranstaltung am Donnerstag, 26. September, der Film „Ronny & Klaid“ von Guido Broscheit, einem Klever, der in Berlin lebt und als Schauspieler und Produzent tätig ist. Er hat den Film mit seiner Produktionsfirma dropkick pictures produziert und spielt eine der Hauptrollen. Der Darsteller ist an dem Tag auch vor Ort. Die Gäste haben die Möglichkeit, mit ihm Fotos vor einer Logowand zu machen und auch mit ihm persönlich zu sprechen (meet & greet). Vor dem Film gibt es ein kurzes moderiertes Interview mit Guido Broscheit auf der Kinobühne. Vor Filmstart gibt es zudem eine Saalverlosung, bei der ein Autohaus einen Gutschein für ein Probefahrt-Wochenende zur Verfügung stellt.

Der Preis pro Karte für die Veranstaltung am 26. September liegt im Kartenvorverkauf bei 14 Euro, an der Abendkasse bei 17 Euro (die Preise können bei den unterschiedlichen „Movie & More“-Veranstaltungen variieren). Von jeder verkauften Karte für den 26. September 2019 geht ein Euro als Spende an den Verein „Rote Hose Darmkrebsvorsorge“ aus Kleve.