Neue Tulpenprinzessin​: Jessica I. regiert in Bedburg-Hau​

Bedburg-Hau Nach langer Corona-Pause konnten die Bedburg-Hauer Narren am 11.11. endlich ihr neues Oberhaupt in der Tiller Mehrzweckhalle proklamieren und präsentieren. Tulpensonntagsprinzessin Jessica I. übernahm das Zepter ihrer Vorgängerin Lorè-Dana.

Doch bevor die neue Prinzessin die Narrenbühne in Beschlag nehmen konnte, wurde der scheidenden Prinzessin Lorè-Dana und ihrem Gefolge ein großer Empfang zuteil. Alle dazugehörigen Tanzgarden, Standartenträger, Garde und Adjutanten bahnten sich einen Weg durch die Narrenschar und stürmten die Bühne. Dort zeigten die Tanzgarden nochmal ihr Können, und Lorè-Dana, die im August Mutter eines Sohnes wurde, sang ihr Prinzessinenlied. „Das war eine super Session 2019/20“, sagte Heimings und Reinders ergänzte: „Vielen Dank, dass du so lange durchgehalten hast.“

Sie ist das dritte Kind ihrer Familie, 32 Jahre alt und in der Filialleitung der Bäckerei Büsch in Goch beschäftigt. Sie stammt aus einer Karnevalistenfamilie. Mit drei Jahren begann ihr karnevalistischer Werdegang bei den „Fünkchen“ des BSV, sie wechselte zu den „Devils“ und kam mit 16 Jahren in die große Garde (GroGaTi). Dort begleitete sie ihre ältere Schwester Prinzessin Carina und später Prinzessin Laura. „Ich wollte eigentlich nie Tulpenprinzessin werden. Aber es hat mir großen Spaß gemacht, meine Schwester zu begleiten“, sagte sie bereits vor der Session 2021/22, als sie sich bereiterklärte, das Amt zu übernehmen. Und ihr Motto lautet: „Mit Anna und Elsa an der Hand; reist Prinzessin Jessica durchs Bedburg-Hauer Land. „