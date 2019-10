Spielschar tritt auf : KAB: „De Queen van et Queekendärp“

Kleve Die Aufführungen sind in der Joseph-Beuys-Gesamtschule. Karten für die Komödie gibt es ab dem 28. Oktober.

Das Stück, – ursprünglich aus dem Norddeutschen –, spielt am Niederrhein. Hermine, die „Queen van et Queekendärp“ ist eine resolute, streitbare, steinreiche Witwe mit einem hohen Verschleiß an Krankenpflegerinnen. Unter ihren Launen hat auch ihre gutmütige Schwester Marlene, die mit ihr zusammenlebt, zu leiden. Hermine hat einen 35-jährigen Sohn, der ein merkwürdiges Hobby pflegt: Er will in Ruhe seine Wanzen züchten und die neue Pflegerin näher kennenlernen. Die Queen jedoch hegt für ihren Detlev geheime Pläne: Er soll Bürgermeister werden. Das interessiert den Sohn jedoch wenig.

Die Aufführungen finden in der Aula der Joseph Beuys Gesamtschule (ehem. Sekundarschule), Ackerstraße 80, Kleve statt und zwar am Samstag, 23. November, ab 15 Uhr; am Sonntag, 24.11., ab 18 Uhr; am Samstag, 30.11., ab 15 Uhr; am Sonntag, 1.12., ab 18 Uhr. Die Veranstaltung dauert etwa drei Stunden. Eintrittskarten zum Preis von acht Euro gibt es in den Vorverkaufsstellen oder unter der E-Mail-Adresse blackdust@unitybox.de. Der Vorverkauf beginnt am 28. Oktober. Kartenvorverkauf: Optik Rambach + Reintjes, Kleve, Hoffmannallee 4; WIM, Buchhandlung Leselust, Kleve, Kapellenstr. 15; Finest Tobacco & More, An der Münze 14, Rinke Radio-Fernsehen, Emmericher Str. 147, Kellen, Schuh Winkels, Kirchweg 11. Eintrittskarten, die an der Kasse hinterlegt werden, müssen spätestens 30 Minuten vor Beginn der Vorstellung abgeholt werden, da sie sonst verkauft werden.