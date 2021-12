Neue Studie : Güllebelastung im Kreis Kleve ist zu hoch

Wenn zu viele Nährstoffe, etwa durch das Ausbringen von Gülle, in den Boden gelangen, führt dies zu einer Belastung des Grundwassers. Foto: Patrick Pleul dpadpa/Patrick Pleul

Kreis Kleve Ein Team der Hochschule Rhein-Waal hat die gesamte Lieferkette in der Region von Produzent bis Konsument untersucht. Das Ergebnis: Zu viel Abwasser und Gülle bleibt vor Ort und belastet das Grundwasser. Die Artenvielfalt leidet. Was könnte helfen?

Weltweit sind Regionen mit intensiver Landwirtschaft auf große Importe von Futter- und Düngemitteln angewiesen. Während die damit erzeugten Lebensmittel größtenteils außerhalb der Region auf dem Teller landen, bleibt die sogenannte Restmasse der Produktionskette, also zum Beispiel Abwasser und Gülle, vor Ort – ein Fall von Nährstoffüberschuss. Davon ist auch der Kreis Kleve betroffen, wie eine jüngst veröffentlichte Untersuchung eines Teams um Florian Wichern von der Hochschule Rhein-Waal zeigt.

Der Professor für Bodenkunde und Pflanzenernährung und die Doktorandin Bernou Zoë van der Wiel untersuchten dafür zusammen mit Kollegen aus den Niederlanden die gesamte Lieferkette von Produzent bis Konsument und analysierten die Stickstoff-, Phosphor- und Kaliumflüsse im ganzen Kreis Kleve. Wichern erklärt: „Unsere Studie bestätigt, dass es jährlich zu einem Überschuss dieser Nährstoffe kommt und das hat negative Folgeeffekte, die zur Schädigung von Gewässern und dem Verlust der Artenvielfalt beitragen.“ Van der Wiel ergänzt: „In einer idealen Welt würden wir natürlich vor Ort nur das produzieren, was auch vor Ort verbraucht wird, aber das entspricht natürlich nicht der Realität, da viele Regionen auf den Import von Nahrungsmitteln angewiesen sind und der Niederrhein großes Potenzial hat, für andere Regionen Lebensmittel zu produzieren.“

In Goch und Geldern

In Goch und Geldern : Corona-Impfungen für Kinder im Kreis Kleve gehen los

Geimpft wird in Geldern im Bürgerforum

Geimpft wird in Geldern im Bürgerforum : Kreis Kleve startet mit Kinder-Impfungen

Die von den Forschern festgestellte notwendige Transformation betrifft die Wiederherstellung von Nährstoffkreisläufen auf regionaler Ebene durch verstärkte Verbindung von Pflanzenproduktion und Tierhaltung bei geringeren Nährstoffimporten. „Dafür gibt es natürlich nicht die eine Lösung, sondern wir müssen an verschiedenen Stellen ansetzen“, so Wichern. „Das können zum Beispiel technische Lösungen sein, bei der Gülle weiterverarbeitet und die Nährstoffe gezielt exportiert werden. Oder das kann beispielsweise bedeuten, dauerhaft die Tierhaltung in der Region zu reduzieren.“