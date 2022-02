Neue Stellen im Kreis Kleve : Gemeinsamer Kampf gegen sexualisierte Gewalt

Landrätin Silke Gorißen mit Frank Unruh, Martin Frielingsdorf (Direktionsleiter Kriminalität bei der Kreispolizei Kleve) und dem Leitenden Polizeidirektor Georg Bartel (von rechts). Foto: Kreis Kleve

Kreis Kleve Der Kreis Kleve und die Kreispolizei verstärken ihren Einsatz gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Sozialarbeiter Frank Unruh tritt zum April eine neue Position an. Auch die Caritas hat seit Januar eine Beratungsstelle.

Der Kreis Kleve und die Kreispolizeibehörde Kleve stellen ihre Zusammenarbeit zum Schutz von Kindern und Jugendlichen neu auf. Dazu haben sie eine spezielle Stelle bei der Kreispolizei geschaffen: „Schutz von Kindern und Jugendlichen im Kreis Kleve - Prävention, Aufklärung, Unterstützung und Vernetzung.“ Themenfelder sind beispielsweise gewaltfreie Erziehung, Kinderehe und Zwangsheirat, aber auch Extremismus, Rassismus und Salafismus. Der Schwerpunkt liege aber auf der Bekämpfung von sexualisierter Gewalt, wie es von den Behörden heißt.

„Sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen ist eine gravierende Straftat, die das Leben vieler Betroffener über Jahrzehnte prägt. Eine Investition in die Präventionsarbeit ist in erster Linie eine Investition in die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen“, sagt Silke Gorißen, Landrätin und Leiterin der Kreispolizeibehörde. „Durch die neue Stelle erhalten die bereits bestehenden Angebote vieler Initiativen im Kreis Kleve in diesem wichtigen und sensiblen Themenfeld einen zentralen Ansprechpartner. So können alle Beteiligten noch effizienter zusammenarbeiten.“

Info Kontakt zur Beratung der Caritas Kleve Person Katja Kleinebenne, Diplom-Psychologin und langjährige Mitarbeiter der Caritas Kleve, ist Ansprechpartnerin für Familien und Fachkräfte. Kontakt Caritasverband Kleve, Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen, Katja Kleinebenne, Hoffmannallee 66-68 in Kleve, Telefon 02821 7209-300, E-Mail: k.kleinebenne@caritas-kleve.de

Seit 2019 ist für alle Kreispolizeibehörden in Nordrhein-Westfalen verbindlich geregelt, dass der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt und sonstigen Straftaten Bestandteil der regelmäßigen Sicherheitskonferenzen ist. In diese werden auch Vertreter der Jugendämter einbezogen. „Jedoch fehlt es bislang an einer institutionalisierten Fachstelle im Kreis Kleve, die die Ergebnisse und Erkenntnisse in den Alltag und die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen überführt“, sagt Georg Bartel, Abteilungsleiter der Kreispolizei Kleve.

Frank Unruh soll die neue Stelle zum 1. April übernehmen. Bislang war er Leiter der Abteilung Jugend und Familie im Fachbereich Jugend, Soziales und Jobcenter beim Kreis Kleve. Er sei ein erfahrener Mitarbeiter für die neue Position, der über eine ausgeprägte sozialpädagogische Kompetenz verfüge und mit der Hilfs- und Trägerstruktur im Kreis Kleve bestens vertraut sei, so die Landrätin. „Ich kenne den Themenbereich und viele Ansprechpartner durch meine bisherige Arbeit. Ich muss also nicht bei null anfangen. Es ist ein wichtiges und spannendes Aufgabenfeld, in dem ich mit den Partnern große Netzwerke, verlässliche Hilfssysteme und gute Angebote für die Kinder und Jugendlichen entwickeln möchte“, sagt Unruh.

Zu seinen Aufgaben gehört unter anderem, bereits bestehende Präventions- und Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche zu stärken und zusätzliche Programme zu entwickeln. Zudem soll das Thema durch Information, Sensibilisierung und Aufklärung noch stärker in den Fokus der Öffentlich rücken. Dazu ist neben dem Netzwerk zu lokalen Akteuren im Kreis Kleve auch der Kontakt zum Land NRW nötig – nicht zuletzt, um auch von Förderprogrammen zu profitieren.

Die neue Stelle von Kreis und Polizei ist nicht die einzige Front, an der gegen seuxalisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen gekämpft wird. So gibt es bei der Caritas Kleve seit dem 1. Januar eine Fachberatungsstelle zu genau diesem Thema. Katja Kleinebenne, langjährige Mitarbeiterin der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Familien, hat ihren Dienst aufgenommen: „Die ersten Fälle sind bereits da. Auch die neuen Flyer sind gedruckt. Mit diesen werde ich nun bei unseren Netzwerkpartnern vorstellig.“ Die Teams der Jugendämter, Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen oder der Schulsozialarbeit würden bereits ein großes Interesse am neuen Angebot signalisieren.

Dass Bedarf dafür ist, zeigt ein Blick in die aktuelle Statistik der Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes Kleve. „Im Jahr 2021 gab es in unseren Beratungsstellen insgesamt 33 Fälle in Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch, davon 13 bestätigte Fälle gegenüber 20 Verdachtsfällen. In weiteren sechs Fällen war sexuell übergriffiges Verhalten der Beratungsanlass, zusätzlich in fünf Fällen sexualisiertes Verhalten“, berichtet Holger Brauer, Fachdienstleitung der Beratungsdienste im Fachbereich Kinder, Jugend und Familie.

Die Caritas-Stelle gegen sexualisierte Gewalt richtet sich an Familien im nördlichen Kreis Kleve, in denen Kinder oder Jugendliche betroffen sind. „Auch bei Verdachtsfällen können sich Eltern oder andere Personen bei uns melden. Sie werden von uns beraten und begleitet“, sagt Holger Braue. Ebenso können sich Familien melden, deren Kind durch grenzüberschreitendes oder sexuell übergriffiges Verhalten auffällig geworden ist. Vorrangige Ziele seien es, umfassende Unterstützung anbieten oder Hilfen organisieren zu können. Die betroffenen Familien und deren Umfeld können einbezogen werden. Dazu gehören auch Fachkräfte, die sich ebenfalls bei einem Verdacht oder Fragen an die Beratungsstelle wenden können.

Neben der Beratung und Begleitung ist die Prävention eine zentrale Aufgabe der Fachberatungsstelle. „Ich halte Angebote für Kindertagesstätten, Schulen und andere Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe vor. Dabei geht es zunächst um die Beratung zu allgemeinen Aufklärungskonzepten und Themen wie Doktorspiele oder sexueller Übergriff, sexualisierte Gewalt in den Medien und Missbrauch in Institutionen“, sagt Katja Kleinebenne. Sie hat als Psychologin, Familientherapeutin und Traumaberaterin bei der Caritas Kleve bereits mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Familien, Kindern und Jugendlichen, die von Missbrauch betroffen sind oder waren.