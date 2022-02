Neue Führungen : Jugendliche entdecken die Schwanenstadt

Das BBZ in Kleve gegenüber der alten XOX-Fabrik, die eine schöne Kulisse für die neuen Stadtführer ist, die sich für Menschen im gleichen Alter in der Kreisstadt umgeguckt haben. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Das Berufsbildungszentrum Kreis Kleve bietet Stadtführungen von Jugendlichen für Jugendliche an. Wir zeigen, welche Orte die jungen Klever ansteuern, was sie empfehlen und was sie entdeckt haben.

Jugendliche Besucher und Bewohner der Stadt Kleve können die Stadt ab sofort unter der Führung Gleichaltriger entdecken. „Es ist für Jugendliche doch immer schöner und spannender, einen Ort auf Augenhöhe mit ebenfalls Jugendlichen zu entdecken als mithilfe erwachsener Stadtführer“, sagt Katja Koester, die beim Berufsbildungszentrum Kreis Kleve (BBZ) den Bereich Berufsvorbereitung und Ausbildung leitet. Sie und ihr Team entwickelten vor einem Jahr das Projekt „Stadtführung von Jugendlichen für Jugendliche“ und erhielten dafür vom Land NRW den sogenannten Heimatscheck in Höhe von 2000 Euro.

Für dieses Geld erkundeten die etwa 13 Teilnehmer im Alter zwischen 16 und 18 Jahren die Stadt Kleve. Sie besuchten Freizeiteinrichtungen und Museen, schauten sich Denkmäler an und testeten, wo es besonders gut schmeckt. „Uns war wichtig, einmal zu zeigen, was Kleve ausmacht aus der Perspektive junger Menschen. Was ist cool in der Schwanenstadt? Was kann man unternehmen?“, erläutert Koester.

Info Stadtführung für Jugendliche Buchung „Stadtführungen von Jugendlichen für Jugendliche“ sind buchbar über das Berufsbildungszentrum Kreis Kleve unter der Telefonnummer 02821 99351 Weitere Infos Wirtschaft, Tourismus und Marketing Stadt Kleve unter 02821 84806 oder per Mail an tourismus@wtm-kleve.de App Die App „DigiWalk“ ist als kostenloser Download im App Store und bei Google Play erhältlich.

Wie die Teilnehmer die Skyline von Schwanenburg und Stiftskirche, das Radhaus, das Spuckmännchen und den Spoykanal gesehen haben, spiegelt sich in den Ergebnissen eines Sprayer-Workshops wider. Begleitet wurden die Jugendlichen von Dominik Konstanczak und Martin Winkler. „Zuerst waren Move Factory und Skatepark etwas ungewohnt und neu, aber schnell waren sie begeistert und ziemlich fit unterwegs“, sagt Winkler. Die Interessen waren individuell. „Ich finde Historisches spannend und war gerne in der Schwanenburg oder habe mir das Denkmal „Eiserner Mann“ angeschaut“, berichtet Teilnehmer Cederic. Kanil erzählt vom Schuhmuseum, den vielen Fast-Food-Restaurants und sagte: „Ich wusste gar nicht, dass man in Kleve eine Segway Tour machen kann. Das hat richtig Spaß gemacht.“

Schließlich erarbeiteten die Jugendlichen zusammen mit ihren Anleitern einen achtseitigen Flyer, in dem alle „Hotspots“ genannt und kurz beschrieben werden. Auf dem Flyer befindet sich ein QR-Code, mit dessen Hilfe man sich die kostenlose App „DigiWalk“ auf sein Handy laden kann. Diese App haben die Projekt-Teilnehmer mit ihren Ergebnissen gefüllt. So kann der Besucher sich Ziele aussuchen, wählen ob er zu Fuß, per Rad oder mit dem Auto unterwegs ist, und dann geht die Führung los. Möglich und buchbar beim BBZ ist auch eine ganz klassische Stadtführung durch die Jugendlichen gegen eine Spende. Denkbar wäre eine Führung für Schulklassen, aber auch für kleinere Gruppen oder Familien.