Wirtschaft : Katharina Tönisen führt die EVK

Kranenburg Die 41-Jährige ist die neue Servicebüroleiterin der Energieversorgung Kranenburg. Ihr Vorgänger Ulrich Schmidt ist in den Ruhestand gewechselt.

2012 eröffnete die Energieversorgung Kranenburg (EVK) ihr Servicebüro auf der Großen Straße in Kranenburg. Ulrich Schmidt war seitdem Ansprechpartner vor Ort, wenn es um Fragen rund um die Energieversorgung ging. Jetzt ging Ulrich Schmidt nach acht Jahren in den Ruhestand, und Katharina Tönisen beginnt ihren Dienst als neue Servicebüroleiterin.

Die neue Ansprechpartnerin der Energieversorgung Kranenburg ist Katharina Tönisen. Die 41-Jährige wohnt ebenfalls mit ihrem Mann in Kranenburg, ist dort durch ihre Vereinsarbeit verwurzelt, war bisher als Pharmareferentin tätig und hat nun eine neue Herausforderung in ihrer Heimatgemeinde gesucht. „Mein Herz schlägt für Kranenburg und es ist schön, dass ich hier arbeiten kann. Ich wechsle sozusagen nach Hause, zu meinem Energieversorger vor Ort. Als Servicebüroleiterin bin ich direkte Ansprechpartnerin für alle Kunden der Energieversorgung und natürlich für alle, die es noch werden möchten“, sagt Katharina Tönisen. Zur Vertretung und Unterstützung wird Ulrich Schmidt weiterhin tätig sein. „Natürlich freue ich mich auf meinen Ruhestand. Ich habe meine Arbeit bei der EVK immer mit sehr viel Freude gemacht und so finde ich es sehr schön, dass ich auch weiterhin ab und an im Servicebüro tätig sein werde“, sagt Schmidt.