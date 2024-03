Neue Selbsthilfegruppe in Goch „Ich tue alles, um meinen Sohn gesund durchs Leben kommen zu lassen“

Seit einem Jahr geht es Samantha Schmidt so wie ziemlich vielen anderen Müttern und (deutlich weniger) Vätern: Sie ist allein erziehend, kümmert sich um ihren vierjährigen Sohn, der den Kindergarten besucht, weitgehend alleine. Mit dem Vater des Jungen versucht sie, einen geregelten Umgang zu organisieren, aber das ist kompliziert. Nicht zuletzt, weil beide Elternteile nicht ganz gesund sind. Samantha Schmidt geht mit ihrer psychischen Erkrankung offensiv um, erwähnt ein kindliches Trauma, eine Pflegefamilie, die Probleme, die in der Jugend massiv wurden. Das Gymnasium hat sie nach der zehnten Klasse verlassen und eine Ausbildung zur Kinderpflegerin abgebrochen. Früh erkannte ein Amtsarzt, dass ihre psychische Situation eine Vollzeit-Berufstätigkeit ausschloss. Ein Kind hätte sie sich nie zugetraut, der Freund ermunterte sie aber dazu. „Und dafür bin ich ihm dankbar“, sagt die junge Frau. Ein Problem, das so viele Frauen belastet, hat sie immerhin nicht: sich zwischen Beruf und Familie aufgerieben zu fühlen. Die Gocherin hat viel Zeit für ihr Kind.