Hauptausschuss empfiehlt : Neues Bewirtschaftungskonzept für Klever Straßenbäume

Alleebäume wie hier an der Klever Lindenallee fallen nicht mehr unter das Bewirtschaftskonzept Straßenbäume. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Kleve Einstimmig empfiehlt der Hauptausschuss der Stadt dem Rat das neue Konzept. Der Rat tagt am Mittwoch, 5. Februar, 17 Uhr.

Das „Bewirtschaftungskonzept Straßenbäume“ der Stadt Kleve wird grundsätzlich neu organisiert. Das hatte der Umweltausschuss diskutiert. Der Hauptausschuss empfahl es jetzt einstimmig dem Rat zur Verabschiedung. Der Rat tagt am kommenden Mittwoch, 5. Februar, 17 Uhr, im Rathaus der Stadt Kleve.

Die wichtigsten Änderungen: Alle Straßen, die als Alleen gelten, werden aus dem städtischen Konzept Baum-Bewirtschaftung herausgenommen. Denn: „Maßnahmen an Alleebäumen erfordern eine gesonderte Betrachtung und sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde durchzuführen“, erklärt die Vorlage der Verwaltung den Hintergrund. Damit fallen 13 der 33 Straßen des ursprünglichen Bewirtschaftungskonzeptes heraus, weil sie jetzt als Alleen gelten. Was nicht bedeutet, dass bei Bedarf diese Bäume nicht geprüft werden – aber ausschließlich nur zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit.13 weitere Straßen hatten die Umweltbetriebe der Stadt in den vergangenen Jahren im Rahmen des alten Konzeptes abgearbeitet: Die Bäume wurden entfernt, ausgetauscht oder durch andere Baumsorten ersetzt – je nach Straße.

Neue Bewertung: Es bleiben noch acht Klever Straßen, deren Bäume nach dem neuen Konzept abgearbeitet werden. Hier werden die Standorte der Bäume neu bewertet. Bäume, die in einer stark versiegelten Umgebung stehen, gelten als besonders wertvoll. Daraus ergibt sich dann eine neue Bewertung der Reihenfolge, welche Straße wann in Angriff genommen wird. Wenn eine Straße an der Reihe ist, wird dort jeder einzelne Baum neu betrachtet. Bäume ohne Schäden sind, so der Beschlussvorschlag, grundsätzlich zu erhalten. Deshalb wird im Rat ausschließlich über die Reihenfolge der zu untersuchenden Straßen entschieden, nicht über die jeweiligen Maßnahmen.

Neue Reihenfolge: Begonnen wird mit der Olmer Straße in Kellen, wo nach neuem Bewirtschaftskonzept sieben Bäume betroffen sind. Kosten: 24.500 Euro. Es folgt die Spielstraße Ebertring, an der wie auf der Olmer Straße Platanen stehen. Hier sind 18 Bäume betroffen, Kosten: 63.000 Euro. 13 „Götterbäume“ werden auf der Uhlandstraße untersucht, Kostenschätzung 45.500 Euro. Elf Eichen sind es auf der Berliner Straße, für deren Pflege die USK 38.500 Euro veranschlagt. Große Maßnahmen von weit über 70.000 Euro stehen auf der Kendelstraße und der Olmer Straße in Griethausen an, wo 33 Lederhülsenbäume, auch Christusdorn genannt, (Kendelstraße) im Pflegekonzept stehen und 21 holländische Linden (OlmerStraße). Es folgen die Van-den-Bergh-Straße mit 13 Spitzahorn-Bäumen (Kosten: 45.500 Euro) und zuletzt der Weg zum Sportplatz in Griethausen, hier sechs Linden (Kosten: 21.000 Euro).