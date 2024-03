„Kernie’s Dorf“ Wunderland Kalkar startet mit neuem Themenbereich in die Saison

Am 23. März öffnet der Wunderland Kalkar Freizeitpark seine Tore für die neue Saison. Diesmal mit einer großen Erweiterung: dem neuen Themenbereich „Kernie’s Dorf“. Dort sollen die Maskottchen Kernie und Kerna beschlossen haben, ihr eigenes Dorf zu bauen. Die beiden stellen nicht nur einen Uhrenturm auf, sondern eröffnen auch einen Laden. Im Dorf gibt es auch eine Spielzone, in die viel Arbeit geflossen ist. Der Spielplatz und die Villa Lustigheim laden zum Herumtollen ein. Die große Eröffnungsparty findet am Wochenende des 23. und 24. März statt. Dafür gibt es auch eine Schatzsuche auf dem Parkgelände.