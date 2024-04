Zum Geburtstag der Hochschule Neue Präsidentin für den Förderverein Hochschule Rhein-Waal

Sabine Albrecht folgt auf Albert von Hebel, der über fünf Jahre als Präsident die Arbeit des Fördervereins prägte. Nun tritt er in den Ruhestand. Bei der Jubiläumsfeier dankte ihm Stefan Dietzfelbinger, Vorstandsvorsitzender des Vereins, für sein ehrenamtliches Engagement: „Albert von Hebel hat es geschafft, auch in herausfordernden Zeiten wichtige Impulse für die Hochschule und die Region zu setzen. In der Corona-Pandemie ist es uns gemeinsam gelungen, einen Notfallfonds für Studenten einzurichten. 60.000 Euro an Spenden kamen dafür durch unsere Mitglieder zusammen.“