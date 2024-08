An Landstraßen Neue Plakat-Aktion gegen Raser im Kreis Kleve

„Nirgendwo in NRW ist die Wahrscheinlichkeit, im Straßenverkehr tödlich zu verunglücken oder schwer verletzt zu werden, größer als hier“, sagt Peter Baumgarten, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht. „Unsere umfangreichen Präventionsprogramme ergänzen die in den letzten Jahren gestiegenen Bemühungen des Kreises Kleve und der Kreispolizeibehörde, diese Gefahrenquellen zu identifizieren und ihnen entgegenzuwirken“, sagt auch Falk Neutzer, Geschäftsführer des Vereins. Immer noch komme ein Großteil der Getöteten im Straßenverkehr auf Landstraßen ums Leben. Das seien fast doppelt so viele wie in Ortschaften – und sogar fünfmal so viele wie auf Autobahnen.