Tag der offenen Tür Neue Physiotherapie-Praxis in Kleve

Kleve · Klevita bietet an der Bahnhofstraße jetzt das volle Leistungsspektrum an. Samstag ist Tag der offenen Tür. Was die neue Praxis bietet.

26.04.2023, 05:45 Uhr

Inhaberin Lisbeth Klemmer, Physiotherapeut Lars Lettgen und Inhaberin Barbara von Ostrowski (von links) freuen sich auf viele Patienten. Foto: Marc Cattelaens

Von Marc Cattelaens

Lisbeth Klemmer und Barbara von Ostrowski haben den Sprung nach Kleve gewagt. Die beiden Inhaberinnen betrieben seit Jahren erfolgreich die Physiotherapie-Praxis Xana Vita in Xanten. Nun eröffnen sie in Kleve, an der Bahnhofstraße 35a, die Praxis Klevita.