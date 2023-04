In der Neuen Mitte Neues Geschäft für Hörakustik eröffnet in Kleve

Hörmehr – unter diesem Namen eröffnet Sebastian Scheerer ein neues Hörakustik-Fachgeschäft am Freitag, 14. April, in der Neuen Mitte in Kleve. Der Gründer arbeitete vorher bereits viele Jahre im väterlichen Hörakustik-Unternehmen. „Ich freue mich darauf, mit neuem Konzept wieder als Hörakustiker in Kleve tätig zu sein”, sagt der Inhaber. Mit seinem Unternehmen setzt Sebastian Scheerer verstärkt auf die mobile Anpassung von Hörsystemen. Hörmehr besucht seine Kunden kostenfrei in deren Zuhause, um vor Ort Leistungen zu erbringen. Mit mobiler Messtechnik können Hörmessungen, Beratungen und qualitative Hörsystem-Anpassungen durchgeführt werden.