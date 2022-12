Internetseite und Zeitschrift Museumsfreunde in Kleve präsentieren sich komplett neu

Sie stehen sich Aug‘ in Aug‘ gegenüber - der Eiserne Mann als Kriegsgott Mars, und Minerva, die Göttin der Wissenschaften und Künste. Sie barock in Marmor geschlagen aus dem 17. Jahrhundert, er leger in Hemd und Hose aus dem Hier und Jetzt. Ein Jedermann mit einem Schwert in in der Hand. Beide sind rot unterlegt - in der Farbe, die auch das Logo der Freunde der Klever Museen prägt. Minerva und Mars sind das Markenzeichen der neuen Internetseite des Freundeskreises der Klever Museen. Motto: „Kultur macht das Leben leichter“.