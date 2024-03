Bewerbungsfrist läuft Neue Hochschulpreisträger im Kreis Kleve gesucht

„Wir sind sicher, dass es in diesem Jahr ebenso spannende Projekte der Zusammenarbeit gibt, aus denen deutlich wird, welchen Zugewinn die Hochschule Rhein-Waal für unsere Region bedeutet. Mit dem Preis wollen wir ein besonders gelungenes Beispiel der Zusammenarbeit auszeichnen und der breiten Öffentlichkeit bekannt machen. Es kommt nicht auf die ,Weltneuheit‘ an, im Vordergrund steht die Lösung eines praktischen Problems, an der die Hochschule Rhein-Waal entscheidend mitgewirkt hat,“ ermuntert Kreis-Wirtschaftsförderin Brigitte Jansen zur Einreichung von Beiträgen. Die Zusammenarbeit kann in einer Seminar- oder Projektarbeit, in einer betreuten Bachelor-Arbeit, in einer eigenständigen Forschungs- und Entwicklungsarbeit oder in anderen Ausdrucksformen liegen. Hier gibt es keine Vorgaben. Ein gewisser Neuheitswert sollte jedoch gegeben sein.